Forbes: Илон Маск стал богатейшим человеком в истории

Ранее губернатор Свердловской области обратился с предложением к Илону Маску. Фото: Instagram Евгения Куйвашева.

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю. Его состояние оценивается в 271,3 млрд долларов (на момент закрытия рынков в понедельник).

Такого показателя Маску удалось достичь в том числе за счёт 13%-ного подорожания акций Tesla (рыночная стоимость компании превысила 1 трлн долларов). Состояние американского предпринимателя и изобретателя выросло на 41,7 млрд долларов с пятницы, сообщает Forbes.

Известно, что основная часть капитала Маска - 21%-ная доля в Tesla (без учёта кредитных обязательств). Он также владеет миноритарной долей в SpaceX (данный бизнес оценен инвесторами в 74 млрд долларов), которую основал в 2002 году. Напомним, в июле прошлого года Илон Маск вошёл в топ-5 богатейших людей мира.

Кстати, самым богатым человеком за время составления рейтинга богатейших людей Америки в начале этого месяца был назван основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос. Он возглавлял список с состоянием $201 млрд.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился с предложением к Илону Маску. Глава региона предложил предпринимателю открыть новый завод по производству электромобилей на территории ОЭЗ "Титановая долина".

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