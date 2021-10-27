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Общество
27 октября 2021, 15:36

Уральский приборостроительный завод получит 630 миллионов на разработку новых аппаратов ИВЛ

  Ксения Лязер
новая линейка аппаратов ИВЛ

На новую линейку аппаратов ИВЛ выделено 630 млн рублей. Фото: департамент информполитики региона.

Уральский приборостроительный завод при поддержке Минпромторга России разработает новую линейку аппаратов искусственной вентиляции лёгких "Мобивент". На эти цели из федерального бюджета выделено 630 млн рублей.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, предполагается создание моделей для лечения всех категорий пациентов — от младенцев до взрослых. Речь идёт о разработке пяти новых аппаратов ИВЛ и о дополнительном оборудовании, которые относятся к линейке "Мобивент". Ожидается, что устройства можно будет использовать при транспортировке пациентов, даже в полевых условиях и мобильных госпиталях.

Кроме того, завод готовится вывести на рынок компактный аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-Вита". Это первый отечественный аппарат ИВЛ, который подходит для домашнего использования.

Напомним, в октябре по программе "Модернизации первичного звена здравоохранения" 20 больниц получили рентгеноаппараты, на это было выделено 145 млн рублей. В регион также поступили 20 новых машин, которые отправятся в больницы сельских поселений и малых городов.

Областная газета Свердловской области

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