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27 октября 2021, 12:14

Кабмин РФ выделил свыше 47 миллиардов на пособия по временной нетрудоспособности

Деньги

Чтобы не допустить задержку выплат гражданам, было принято решение о дополнительном финансировании фонда. Фото: Павел Ворожцов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств Фонду социального страхования на выплату пособий по временной нетрудоспособности в IV квартале текущего года. На эти цели направлено 47,1 млрд рублей.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в России, нагрузка на ФСС в последние месяцы сильно возросла. Чтобы не допустить задержку выплат гражданам, было принято решение о дополнительном финансировании фонда, сообщает пресс-служба кабмина.

"Важно, чтобы в этой ситуации люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты", - заявил премьер-министр.

Фото: сайт Правительства РФ

На заседании Правительства 22 октября Михаил Мишустин поручил Минфину обеспечить оперативное выполнение этого распоряжения и в кратчайшие сроки перечислить Фонду социального страхования необходимые средства.

Отметим, что на прошлой неделе кабмин выделил в общей сумме более 100 млрд рублей на выплаты семьям с детьми и медработникам, борющимся с COVID-19.

Областная газета Свердловской области

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