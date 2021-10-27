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Общество
27 октября 2021, 14:06

На главной площади Екатеринбурга пройдёт предпоследняя в сезоне ярмарка

ярмарка

Парковка на площади будет недоступна для автомобилистов c 00:00 30 октября до 19:00 31 октября. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге в последние выходные месяца на площади 1905 года пройдёт ярмарка. Посетителей ждут с 9:00 до 17:00 30 и 31 октября.

Гостям ярмарки, которая станет предпоследней в этом сезоне, предложат товары от фермеров и производителей Свердловской области и других регионов. В частности, на прилавках появятся мясные деликатесы, рыба, сыры, молочная продукция. Ожидается широкий ассортимент грибов, ягод, сладостей и мёда.

В преддверии зимы на ярмарке также будут представлены тёплые и красивые платки, жилеты, кофты, варежки и носки, валенки и тапочки, шапки и шарфы, сообщает пресс-служба мэрии.

Следующая ярмарка запланирована на 13-14 ноября. Она станет последней в этом сезоне. С 15 ноября площадь 1905 года будет закрыта для подготовки к возведению Ледового городка.

Парковка на площади будет недоступна для автомобилистов c 00:00 30 октября до 19:00 31 октября. Горожане, приезжающие на ярмарку на машинах, могут припарковаться на улицах Урицкого и Володарского или в подземном паркинге ближайшего ТЦ.

Позже "Облгазета" опубликует традиционный список всех ярмарочных площадок в свердловских муниципалитетах.

Областная газета Свердловской области

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