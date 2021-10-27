Темы дня

Общество
27 октября 2021, 14:49

В выходные в 14 свердловских муниципалитетах пройдут ярмарки

ярмарка

На главной площади Екатеринбурга можно будет приобрести тёплые вещи. Фото: Галина Соловьёва.

В городах Свердловской области вновь пройдут ярмарки. Публикуем список площадок на ближайшие выходные.

В этот раз торговые ряды появятся в 14 муниципалитетах региона:

  • Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; ул. Санаторной, 3; пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00); сельскохозяйственная ярмарка на площади 1905 года (30 и 31 октября с 9:00 до 17:00);
  • Ирбит – универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00);
  • Качканар – универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (30 и 31 октября);
  • посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" у дома №12 на ул. Куйбышева (30 и 31 октября с 9:00 до 17:00);
  • Кировград – сельскохозяйственные ярмарки "Золотая осень" и "Дары лета" на ул. Свердлова, 40 (30 и 31 октября);
  • Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (еженедельно со вторника по воскресенье);
  • Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. Каляева, 33 (30 октября);
  • Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (по декабрь);
  • Кушва – универсальная ярмарка на ул. Союзов и ул. Станционной (30 и 31 октября);
  • Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (31 октября);
  • посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка "Осень-2021" на ул. Молодёжной, 1 (30 и 31 октября);
  • Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (30 и 31 октября с 9:00 до 18:00);
  • село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (31 октября с 11:00 до 15:00);
  • Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику, опубликованному на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка области.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.10.2021, 15:36 / Общество
Уральский приборостроительный завод получит 630 миллионов на разработку новых аппаратов ИВЛ
27.10.2021, 15:08 / Спорт
Голкипер "Автомобилиста" Владимир Галкин вызван в сборную России на Кубок Карьяла
27.10.2021, 15:04 / Политика
Глава Минцифры области прокомментировал свои результаты в конкурсе по отбору кандидатов на должность министра
27.10.2021, 14:06 / Общество
На главной площади Екатеринбурга пройдёт предпоследняя в сезоне ярмарка
27.10.2021, 13:41 / Общество
Свердловская область обновила суточный рекорд по заболевшим COVID-19