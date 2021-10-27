В выходные в 14 свердловских муниципалитетах пройдут ярмарки

На главной площади Екатеринбурга можно будет приобрести тёплые вещи. Фото: Галина Соловьёва.

В городах Свердловской области вновь пройдут ярмарки. Публикуем список площадок на ближайшие выходные.

В этот раз торговые ряды появятся в 14 муниципалитетах региона:

Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; ул. Санаторной, 3; пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00); сельскохозяйственная ярмарка на площади 1905 года (30 и 31 октября с 9:00 до 17:00);

– универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; ул. Санаторной, 3; пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00); сельскохозяйственная ярмарка на площади 1905 года (30 и 31 октября с 9:00 до 17:00); Ирбит – универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00);

– универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00); Качканар – универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (30 и 31 октября);

– универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (30 и 31 октября); посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" у дома №12 на ул. Куйбышева (30 и 31 октября с 9:00 до 17:00);

– сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" у дома №12 на ул. Куйбышева (30 и 31 октября с 9:00 до 17:00); Кировград – сельскохозяйственные ярмарки "Золотая осень" и "Дары лета" на ул. Свердлова, 40 (30 и 31 октября);

– сельскохозяйственные ярмарки "Золотая осень" и "Дары лета" на ул. Свердлова, 40 (30 и 31 октября); Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (еженедельно со вторника по воскресенье);

– универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (еженедельно со вторника по воскресенье); Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. Каляева, 33 (30 октября);

– универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. Каляева, 33 (30 октября); Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (по декабрь);

– универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (по декабрь); Кушва – универсальная ярмарка на ул. Союзов и ул. Станционной (30 и 31 октября);

– универсальная ярмарка на ул. Союзов и ул. Станционной (30 и 31 октября); Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (31 октября);

– сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (31 октября); посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка "Осень-2021" на ул. Молодёжной, 1 (30 и 31 октября);

– сельскохозяйственная ярмарка "Осень-2021" на ул. Молодёжной, 1 (30 и 31 октября); Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (30 и 31 октября с 9:00 до 18:00);

– универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (30 и 31 октября с 9:00 до 18:00); село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (31 октября с 11:00 до 15:00);

– универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (31 октября с 11:00 до 15:00); Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику, опубликованному на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка области.