Кто с мечом у нас гостил?

Рисунок: Алексей Кивокурцев

Знаете ли вы, что в школах и вузах нам преподают искажённую историю?

Задача данной статьи – исказить историю обратно.

С самых древних времён мы слышим о разрушительных набегах на Русь ордынских ханов, таких как Тишемыш, Чибис-хан, Булты-хан, Ханхан-тулпан, Элджей, Отгэдэй, Идисудэй и Естудэй.

А кто ещё нападал на нашу (а для многих нападавших теперь уже и их) страну? Давайте кратко пробежимся по набегам, коих было великое множество.

С Урала пришли племена челябичей и свердловичей, с Кавказа нападали еревяне и тбилисичи, со стороны нынешней Беларуси – песняры и вуячичи, из Европы – чешские карелготты, британские нагличане, солсберецкие шпиляне, блгрские блгры и слнцдары, с Дальнего Востока поспешали хабары, комсомольск-на-амурики, приморские сивучи, из Сибири – иркуты и новосибы. Из Финтифляндского королевства набегали финтифляне, а из Полонского – полоняне во главе с королями Попугайло, Лягайло и Запрягайло. Причём полоняне полонили Русь не раз и не два, а примерно два с половиной раза.

Особо запомнился летописцам военный поход короля Болееслава Болеесмелого в 1069 году в поддержку бывшего великого князя киевского Низослава Недорославовича в противостоянии с действующим киевским князем Ярославом Трудным. Оккупационные полонянские войска были разведены на постой по городам, сразу же начались убийства полонян, после чего Болееслав заболеел и покинул Русь, и «Болееслава не видали здесь более». Мало кто слышал о нашествии одичаловцев. Одичаловцами называли остатки неоднократно битых трусичами северных племен хилло-утлов и прочих мамотятичей. Одичаловцы вели скрытный полуголодный семя-племенной образ жизни. В 1457 году они вступили в союз в Пешими Ходоками, который как раз шли воевать Русь. Но набег одичаловцев был коротким. В первой же деревне они наткнулись на пареную репу в больших количествах и накинулись на неё как одичалые. К утру от сточеловеческого войска осталось на корточках только двое, остальные были, по словам летописца, «обдристаны наповал». Так закончилось великое Сидение при Овражке.

В древневеликорусских летописях сохранилось упоминание о нападении финно-укров (в некоторых источниках – дельфинно-укры). Одичавшая и оборзевшая ветвь единого укрусского народа (укры), которая вознамерилась возродить память о себе, взяв в союзники племена финнов и гекльбери, двинулась на Киев, подошли к Киеву, осадила город, и через два года осады под стенами Киева появилась Финская слобода.

А ведь ещё были тутифрутичи, тирамисы, пежичи, горанбреговичи и кустуряне, рериховичи, родичи, безродичи и космополитичи, марийцы и медичи, человеги, а также полудикие чичичи, обезьяне и кирпичичи, усипусичи, задолбалты, перетрусичи, смугляне, молдаване, собиряне, партизане, изумляне, цимляне и мукузане, воцерковляне, кочевые инопланетяне и земляне. Коварные натовцы не нападали, но располагали свои лагеря всё ближе к русским границам. А ещё петичи и волкичи, что жили в лесах на окраинах Великой Руси и порою набегали рысцой.

Не было покоя Руси от разного рода каганатов, деканатов и прочих абанаматов. Хазарский военкомат угонял молодых, полных сил русичей, а возвращал через несколько лет отслужившими своё дедами. С севера набеги совершали тюряги с Верхних Нар. (См. статью «Призвание тюрягов на Русь»). Опять-таки с запада – ох уж этот Запад! – нападали рыцари различных орденов – Грабленосцев, Утконосцев и Конфисканцев, а также лже-рыцари и ПыСы-рыцари (последние набегали, затем отбегали, но вскоре возвращались, чтобы добавить). На юге тоже не было спокойствия. Крымские ханы Судак и Керчак, Балаклак и Коктебек, Алуп-хан и Севастоп-оглы также регулярно захватили всю Русь под лозунгом «Русь наш!», а население угоняли к себе на отдых, в пляжное рабство и на сбор персиков, груш, винограда и миндаля. Вслед за ними набеги устраивали османские султаны Пуд-Гирей, Люляк-Подгорей, Трендим-Седим и Вторчермет.

Западные племена экзистанциалян, материалян и эмпириокритикян в первую голову старались захватить светлые простые русые головы русичей. В отличие от них племена гегельян, диалектян и агностичей не торопились с набегами и военными походами, считая нашу державу «Русью в себе» или «сферической Русью в вакууме». Нет никаких исторических свидетельств о нападениях на Великую Русь племён хоббитов. И, казалось бы, вопрос можно закрыть, но позвольте, господа и дамы, спросить, откуда же тогда у нас с вами эти волосатые ноги?!..

Итак, в короткой статье нам удалось отразить большинство набегов на Великую Русь. Если же мы про какой-то набег забыли, напишите нам, про какой именно.

Мы обязательно его отразим!