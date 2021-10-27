Валентина Матвиенко предложила перенести скандальные шоу на "специальные телеканалы"

Как заявила председатель Совфеда РФ, в Интернете сейчас и так достаточно "чернухи и порнухи", чтобы демонстрировать её ещё и на телеканалах. Фото: пресс-служба Кремля.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на совместном заседании оргкомитета и совета Евразийского женского форума высказалась о нравственной цензуре. По её мнению, все скандальные телешоу должны быть перенесены на "специальные каналы".

Как заявила председатель Совфеда РФ, в Интернете сейчас и так достаточно "чернухи и порнухи", чтобы демонстрировать её ещё и на телеканалах.

"Я против всякой цензуры на телевидении, но нравственная должна быть. Включаешь телевизор - там очередные тесты ДНК, драки, грубость, оскорбления. Надо их на специальные каналы [перенести], кто этим интересуется - пожалуйста", - передаёт слова Валентины Матвиенко "Интерфакс".

Она напомнила, что в 2020 году в Конституцию РФ были приняты поправки о детях как о приоритете госполитики и традиционных семейных ценностях, однако, по её мнению, отсутствие "нравственности" на телевидении всё ещё остаётся проблемой.

Напомним, в конце сентября своим мнением о телевизионном контенте делился председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - он рассуждал о том, как защитить молодое поколение от опасной и травмирующей информации. По его мнению, на федеральных каналах необходимо ввести ограничение на демонстрацию жестокого контента.