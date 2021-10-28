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28 октября 2021, 10:00

В Свердловской области ожидаются резкое похолодание и гололедица

снег

В Екатеринбурге все три дня будет идти мокрый снег. Фото: Владимир Мартьянов.

В Свердловскую область идёт зима. В конце недели в  регионе ощутимо похолодает.

Синоптики также обещают жителям Среднего Урала снег, гололёд и ветер. По данным Уральского гидрометцентра, сегодня днём воздух прогреется до 0...+5ºС. Ветер подует юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с.

В ночь на 29 октября столбики термометров опустятся до -2...-7ºС, при прояснении до -10ºС. Днём ожидается 0...-5ºС. Ночью 30 октября станет ещё холоднее -5...-10ºС. А днём будет -3...+2ºС. Скорость ветра в оба дня составит 5-10 м/с. Однако в пятницу он подует с северо-запада, в субботу с запада.

В Екатеринбурге все три дня будет идти мокрый снег. Сегодня горожанам пообещали +2...+4ºС, в последующие два дня 0...-2ºС и 0...+2ºС соответственно.

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