В Свердловской области ожидаются резкое похолодание и гололедица

В Екатеринбурге все три дня будет идти мокрый снег. Фото: Владимир Мартьянов.

В Свердловскую область идёт зима. В конце недели в регионе ощутимо похолодает.

Синоптики также обещают жителям Среднего Урала снег, гололёд и ветер. По данным Уральского гидрометцентра, сегодня днём воздух прогреется до 0...+5ºС. Ветер подует юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с.

В ночь на 29 октября столбики термометров опустятся до -2...-7ºС, при прояснении до -10ºС. Днём ожидается 0...-5ºС. Ночью 30 октября станет ещё холоднее -5...-10ºС. А днём будет -3...+2ºС. Скорость ветра в оба дня составит 5-10 м/с. Однако в пятницу он подует с северо-запада, в субботу с запада.

В Екатеринбурге все три дня будет идти мокрый снег. Сегодня горожанам пообещали +2...+4ºС, в последующие два дня 0...-2ºС и 0...+2ºС соответственно.