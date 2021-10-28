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Общество
28 октября 2021, 11:01

Главную площадь Екатеринбурга закроют для строительства ледового городка 15 ноября

строительство ледового городка

Официальная церемония открытия новогодней площадки запланирована на 29 декабря. Фото: Павел Ворожцов.

Власти Екатеринбурга закроют парковку на площади 1905 года. Она будет недоступна для машин на протяжении длительного времени.

Оставить автомобиль напротив горадминистрации не получится начиная с 15 ноября (понедельник). Ограничения связаны с подготовкой к возведению ледового городка, информирует пресс-служба мэрии.

Напомним, в этом году официальная церемония открытия новогодней площадки запланирована на 29 декабря. Темой ледового городка, на создание которого из местного бюджета готовы выделить 24,3 миллиона рублей, станет "Новогоднее царство, Тридевятое государство".

Добавим, площадь 1905 года также планируется закрыть 30-31 октября и 13-14 ноября. В эти дни на площадке будет проводится ярмарка.

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Областная газета Свердловской области

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