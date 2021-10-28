Воспитанники детдома научили Героев России Олега Каскова и Дамира Юсупова шить маски

Дамир Юсупов и Олег Касков быстро поняли, как правильно шить защитные маски Фото: Наталья Шмидько

К приезду Героев России Олега Каскова и Дамира Юсупова воспитанники детского дома в Полевском готовились тщательно: навели порядок в комнатах и столовой, весь вечер делали заготовки для мастер-класса, по два раза вымыли чашки для чаепития с гостями. У ребят есть замечательная мастерская, и вот там уже всё было готово для встречи важных гостей.

Ради мастер-класса с Дамиром Юсуповым и Олегом Касковым некоторые воспитанники даже пропустили уроки, а шестилетний Богдан не пошёл в детский сад. За обедом он садится поближе к новым друзьям: внимательно слушает всё, что они говорят, молча пьет чай и ест конфеты. А из руки не выпускает, возможно, бесценный для него подарок — визитную карточку Героя Российской Федерации танкиста Олега Каскова.

– Ребятам нужны не столько игрушки и сладости, сколько простое общение: мужской совет, наставление, интересная беседа, – подчёркивает директор детского дома в Полевском Людмила Трофимова. – К сожалению, у нас всего один воспитатель мужчина, но и это большая удача.

Воспитатель Евгений Сухов попал сюда пять лет назад. Сейчас говорит, что сам уже не помнит, что его подтолкнуло связать жизнь с воспитанием детей с непростой судьбой. Возможно, хотел, чтобы судьба этих ребят сложилась иначе, чем у их родителей, сделать их детство и юность более счастливыми и содержательными. И благодаря Евгению и общественникам из Союза офицеров запаса города Полевского треть воспитанников детдома стали активными участниками военно-патриотического клуба и юнармейцами.

Почти все мальчишки и девчонки, проживающие в этом детском доме, социальные сироты. У многих есть родители (к сожалению, лишённые родительских прав), братья или сёстры, которые тоже живут в детдоме. У Богдана, например, два старших брата – Ромка и Сашка: их мама умерла, с приёмной семьей не сложилось. Они обычные мальчишки – шкодливые и бойкие, любят играть в футбол и в компьютерные игры.

– Творческую работу ребята любят, – рассказывает инструктор по труду Вера Русакова. – Занятия в мастерской у нас проходят четыре раза в неделю. Мастерим бутафорию к праздникам и дням рождения. Ко Дню пожилого человека сшили несколько десятков защитных масок и раздавали их на улице. Сегодня и Героев России научим шить маски.

Герои к шитью подошли со всей ответственностью: вспомнили, как в армии подшивали воротнички. Правда, Олег Касков сразу попросил помощи воспитанников: «Совместный труд сближает», – объяснил он. Помочь с изготовлением маски вызвалась Алёна – девушка с розовыми волосами, чёрным маникюром и грустным взглядом. Она отличница, студентка, получает профессию станочницы в местном техникуме. Здесь же живёт и её младший брат.

Пока шьют маски, все понемногу раскрепощаются: воспитатели рассказывают о подопечных, а те, в свою очередь, интересуются, как это – стать героем, и правда ли, что их звёзды золотые.

– Стать героем совсем просто, – говорит Дамир Юсупов. – Нужно чистить зубы, мыть руки перед едой, убирать за собой, не хулиганить – и вот ты уже герой, пока для самого себя и своих товарищей. Дальше – больше. Нужно будет хорошо учиться, иметь цель в жизни, получить профессию – чем не героизм? А там и до настоящего подвига недалеко.

Маски у гостей получаются неплохо, первым готовый продукт демонстрирует Дамир Юсупов, затем Богдан и его братья, а потом Олег Касков. После ребята наперебой начинают просить именитых гостей расписаться – на маске, в блокноте или на открытке. Богдан молча протягивает Олегу Каскову руку: «А мне нарисуйте танк. И звезду. Вы же танкист!». Теперь очередь Героев России преподать мастер-класс. Они учат мальчишек правильно рисовать пятиконечную звезду, рассказывают о своих детских увлечениях, одновременно строят с ними совместные планы и мечтают вместе сыграть в футбол.

В ТЕМУ Региональная социально-патриотическая общественная организация «Герои Урала», членами которой являются Герои России Олег Касков и Дамир Юсупов, подписала соглашение о сотрудничестве с детским домом Полевского. Герои уже спланировали несколько мероприятий, которые проведут вместе с его воспитанниками в ближайшее время.

За автографами к Героям России выстроилась очередь из ребят Фото: Наталья Шмидько