Свердловчане смогут увидеть всю страну на национальной фотовыставке «Один день из жизни России»

Ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов и культурный проект «РУСС ПРЕСС ФОТО» сообщают об открытии 2 ноября в ТРЦ «Гринвич» фотовыставки «Один день из жизни России». Также в дни школьных каникул в Екатеринбурге пройдёт фотокросс для детей и подростков. Выставка и фотокросс проводятся в рамках творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М».

Открытие выставки «Один день из жизни России» состоится» 2 ноября 2021 года в 14:00 на 2-м этаже ТРЦ «Гринвич» (вход с ул. 8 Марта, рядом с магазином «Адидас»). Выставка продолжит работу до конца ноября. Посещение выставки бесплатно для всех.

Экспозиция включает в себя сотни снимков, сделанных в один и тот же день в разных уголках нашей страны. 340 профессиональных фотографов от Курил до Калининграда и от Мурманска до Краснодара запечатлели жизнь России во всем её многообразии – географическом, национальном и природном. Собранные воедино снимки астраханских рыбаков, полярных пограничников, московских театралов, студентов и предпринимателей, солдат и пенсионеров, пейзажи бескрайней страны дают образ современной России. Среди кадров, вошедших во всероссийскую выставку, также есть работы свердловских фотографов.

Идея фотовыставки – сделать коллективный фотопортрет всей страны в один день — родилась в 80-х годах прошлого века. Съёмки «Дня из жизни Советского Союза» зарубежными и советскими фотографами прошли 15 мая 1987 года. Проект имел грандиозный успех. Тираж альбома «A Day in the Life of the Soviet Union», который вышел на Западе, превысил 500 тыс. экземпляров. Через тридцать лет «РУСС ПРЕСС ФОТО» решил повторить этот творческий эксперимент и запечатлеть уже современную Россию.

«Мы использовали этот повод, чтобы осознать, что живём уже в другой стране, не менее уникальной и разнообразной во всех проявлениях. Объединённые нами фотожурналисты, документальные фотографы повторили грандиозный проект, только уже под названием «Один день из жизни России», и с помощью профессиональных снимков показали соотечественникам и мировому сообществу, как велика и прекрасна Россия. Я особенно рад открывать выставку в рамках благотворительного проекта МТС «Поколение М», который направлен на развитие детского творчества. Надеюсь, что наш проект вдохновит и юных, и взрослых фотохудожников и просто любителей фотографии на собственные эксперименты и саморазвитие», — прокомментировал куратор фотопроекта «Один день из жизни России», мастер проекта «Поколение М» Василий Прудников.

Вдохновить юных фотографов директор «РУСС ПРЕСС ФОТО» Василий Прудников намерен в ходе мастер-класса, который он проведёт в зале № 8 кинотеатра «Гринвич Синема» сразу после открытия выставки в 15:00, и фотокросса, который пройдёт на следующий день 3 ноября.

Стать участником фотопроекта может любой свердловский школьник в возрасте 11-18 лет. Для этого в течение дня 3 ноября 2021 года с 00:00 до 23:59 нужно сделать несколько репортажных фотографий, отражающих повседневную жизнь Екатеринбурга, и выложить на сайт проекта «Поколение М». Лучшие работы будут отобраны для фотовыставки «Один день из жизни Екатеринбурга», которая пройдёт в одном из творческих пространств города.

Выставку «Один день из жизни России» можно увидеть в Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» со 2 ноября по 30 ноября 2021 года. Часы работы 10:00 — 22:00. Посещение экспозиции свободное.

Открытие фотовыставки в 2 ноября в 14:00.

15:00-16:00 — Творческая встреча с Василием Прудниковым, лекция о репортажной фотосъёмке на примере фотопроекта «Один день из жизни России»

Место проведения: Кинотеатр «Гринвич Синема» в кинозале № 8

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнёрстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта – сайте pokolenie.mts.ru – дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звёзд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит больше 200 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звёздами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе, международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации», победителем премии Effie Russia в номинации «Positive change» и других.

О культурном проекте «РУСС ПРЕСС ФОТО»

АНО «Культурный проект РУСС ПРЕСС ФОТО» – некоммерческая организация, направленная на популяризацию и поддержку отечественной школы фоторепортажа, освещение истории и создание архива современной российской фотожурналистики. В деятельности организации входят проведение фотовыставок, издание фотоальбомов, организация семинаров, творческих встреч с легендарными фоторепортёрами. Russpressphoto.ru

Василий Прудников – куратор проекта, директор «РУСС ПРЕСС ФОТО», фотограф, фотожурналист, член Союза Журналистов РФ. Издатель, куратор фотовыставок, автор и руководитель Культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО». Организатор выставочного проекта «ГРАН-ПРИ ПО-РУССКИ. Фотографии российских и советских лауреатов конкурса WorldPressPhoto 1955-2019», который был показан в пятнадцати городах России, а также в США, Голландии, Словакии. Преподаватель авторских фотокурсов (плёночная фотография, искусство портрета, лекции по истории отечественной фотожурналистики).

За дополнительной информацией обращайтесь:

Пресс-секретарь МТС в Свердловской области Балашова Ксения

e-mail: kabalas2 @mts.ru