Сильный ветер, метель и гололёд ожидаются в Свердловской области

Пешеходам стоит соблюдать аккуратность. Фото: Галина Соловьёва.

Местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с, метели и гололёд. Непогода обрушится на регион 29 октября.

В областном ГУ МЧС России напоминают свердловчанам о необходимости соблюдать меры безопасности. Поскольку на дорогах возможно ухудшение видимости и образование снежных заносов, граждан просят исключить поездки на автомобиле. Пешеходам стоит соблюдать аккуратность.

Если сильный ветер застал вас на улице постарайтесь держаться подальше от шатких строений, оборванных проводов линий электропередач и других источников опасности. Парковать автомобиль также необходимо вдали от рекламных конструкций и деревьев.

Об инцидентах и необходимости оказания помощи свердловчане могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Ранее "Областная газета" писала, что на территории Среднего Урала ожидаются резкое похолодание и гололедица.