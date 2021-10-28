В Екатеринбурге из-за строительства автовокзала «Золотой» изменят станцию метро «Ботаническая»

Двухэтажное здание автовокзала «Золотой» планируется возвести к 2023 году. Фото: пресс-служба «Общество Малышева 73».

В Екатеринбурге на станции метро «Ботаническая», открытой 10 лет назад, запланирована реконструкция. Это связано со строительством автовокзала «Золотой».

По объекту «Реконструкция сооружений метрополитена на тупиковом участке станции метро «Ботаническая» в Екатеринбурге» дано положительное заключение госэкспертизы. Как говорится на сайте ОАО «Уралгипротранс», в планах переустройство инженерных сетей и коммуникаций, перенос вентканала и вентиляционных шахт для их интеграции в объём проектируемого комплекса зданий и сооружений.

В проекте также учтено развитие городского метро. Речь идёт о перспективном продлении первой линии от станции «Ботаническая» до станции «Уктусские горы». Напомним, что работа над проектом второй ветки метро приостановлена.

Кстати, двухэтажное здание автовокзала «Золотой» планируется возвести к 2023 году. Общая площадь комплекса составит более 300 тысяч квадратных метров, около половины из них – торговые площади. Строительство оценивается в 400 млн долларов.

Добавим, новый автовокзал начали возводить в начале года. При этом закладка первого камня строящегося транспортно-пересадочного узла состоялась в начале прошлого года.

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