Шанс на лечение

Фото: пресс-служба "РМК"

Сбор средств помог закрыть глава Русской медной компании Игорь Алексеевич Алтушкин

Такого диагноза в семье потомственного врача Татьяны Бахтиной никто не ждал. Много лет женщина проработала педиатром и детским хирургом, сама много раз спасала жизни детей. Но случилось так, что помощь потребовалась её маленькой дочке.

В августе Маше исполнилось пять лет. А в середине сентября у неё обнаружили редкий и тяжёлый вид онкологии — ювенильный миеломоноцитарный лейкоз. Это коварное заболевание, которое поражает все ростки кроветворения: эритроциты, тромбоциты. И болезнь стремительно прогрессирует. Чтобы выжить, Маше постоянно требуется переливание крови.

Помочь может пересадка костного мозга. Но ни родители, ни старший брат не подходят. А позже выяснилось, что во всей российской базе доноров подходящего для Маши нет. Помочь девочке согласились медики из Фрайбурга в Германии. Огромную сумму на лечение помогли собрать сотни неравнодушных людей по всей стране, закрыть сбор помог лично глава Русской медной компании Игорь Алексеевич Алтушкин.

Как сообщила мама Маши, Татьяна Бахтина, в России тоже хорошо лечат лейкозы, но, к сожалению, не в их случае. В Германии у Маши гораздо больше шансов вылечиться. Не надо искать донора, ведь используются собственные стволовые клетки больного.

Сейчас Маша находится в детском онкоцентре имени Блохина в Москве. Девочка проходит курс высокодозной химиотерапии. Как только состояние её станет лучше, Маша с мамой отправятся в Германию.