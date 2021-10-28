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28 октября 2021, 17:51

Особый противопожарный режим в Свердловской области отменят 1 ноября

пожар в лесу

Особый противопожарный режим действует на территории всей Свердловской области с 30 апреля. Фото: Павел Ворожцов.

Власти Свердловской области анонсировали отмену особого противопожарного режима на всей территории региона. Он перестанет действовать с 1 ноября (понедельник).

Такое решение было принято в связи с прохождением пика возникновения природных пожаров на территории Среднего Урала. Соответствующее постановление подписал и.о. главы региона Алексей Шмыков, сообщает областной департамент информполитики.

Отмечается, что в Свердловской области продолжают действовать два природных пожара на площади 7,3 гектара. При этом они локализованы. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

Напомним, особый противопожарный режим был введён на территории всей Свердловской области 30 апреля. 15 сентября его продлили из-за установившейся сухой, ветреной погоды. Кроме того, тогда на площади свыше 100 га действовали природные пожары. Ранее "Облгазета" также писала, что в Екатеринбурге режим отменили ещё в июле, а в Нижнем Тагиле в сентябре.

Областная газета Свердловской области

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