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28 октября 2021, 19:50

Председатель КС напомнил об опасности вторжения власти в конституционные права граждан во время пандемий

Валерий Зорькин

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин опубликовал в "Российской газете" свою статью "Под знаком Основного закона". Фото: пресс-служба Кремля.

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин опубликовал в "Российской газете" свою статью "Под знаком Основного закона". Он, в частности, напомнил об опасности вторжения в конституционные права граждан со стороны законодательной власти в периоды кризисов и пандемий.

В своей статье Валерий Зорькин пишет, что законодательные меры никогда не должны вести к нарушению конституционных прав и всегда должны быть соразмерны угрозам.

"В условиях усиления кризисов и пандемий у органов власти возникает большой соблазн пойти по пути ограничения прав граждан для обеспечения безопасности государства. Однако более легкий путь далеко не всегда бывает верным. Вводимые меры борьбы с угрозами должны быть пропорциональны степени опасности", - пишет председатель Конституционного суда.

Противодействие любым угрозам, по мнению Валерия Зорькина, должно находиться в рамках доктрины защиты прав человека. Он добавил, что при выработке перечня позиций о "допустимом ограничении прав и свобод человека", Конституционный суд опирался на системное толкование конституционного текста, опыт собственной практики и практики европейского конституционного правосудия.

Напомним, что с 30 октября в большинстве регионов России начинают действовать новые "антиковидные" ограничения. Например, в Свердловской области вводится допуск по QR-кодам в торговые центры, заведения общепита, развлекательные, спортивные и культурные учреждения. Кроме того, лица старше 60 лет, которые не привились от ковида или не переболели им, будут обязаны перейти на самоизоляцию.

Областная газета Свердловской области

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