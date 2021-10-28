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Общество
28 октября 2021, 18:44

Народный артист России Борис Щербаков госпитализирован с пневмонией

  Ксения Лязер
Борис Щербаков

Борис Щербаков вновь попал в больницу с пневмонией. Фото: кадр из телепередачи "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".

Советский и российский актёр театра и кино Борис Щербаков госпитализирован с пневмонией средней тяжести. В августе 71-летний артист уже попадал в больницу.

Тогда Бориса Щербакова госпитализировали в медучреждение с двусторонним воспалением лёгких.

"Да [госпитализировали], но ничего страшного. Пневмония. Тест [на коронавирус] отрицательный. Его лечат", - сообщила ТАСС супруга артиста Татьяна Бронзова.

Досье:

Борис Щербаков - родился11 декабря 1949 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Окончил Школу-студию при МХАТ (1972). После раздела театра работал во МХАТе имени А. П. Чехова (до 2003 года). Был одним из ведущих утреннего телеканала «Доброе утро» на Первом канале.

В кино с 1963 года. Известные киноработы: "Перелётные птицы", "Наживка для ангела", "Мститель", "Военная разведка", "Северный фронт", "Высший пилотаж". Народный артист Российской Федерации. Лауреат Государственной премии СССР (1985, за участие в фильме «Берег»).

Жена — актриса, заведующая труппой МХАТа (1991—2001) Татьяна Бронзова.

Областная газета Свердловской области

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