Народный артист России Борис Щербаков госпитализирован с пневмонией

Советский и российский актёр театра и кино Борис Щербаков госпитализирован с пневмонией средней тяжести. В августе 71-летний артист уже попадал в больницу.
Тогда Бориса Щербакова госпитализировали в медучреждение с двусторонним воспалением лёгких.
"Да [госпитализировали], но ничего страшного. Пневмония. Тест [на коронавирус] отрицательный. Его лечат", - сообщила ТАСС супруга артиста Татьяна Бронзова.
Досье:
Борис Щербаков - родился11 декабря 1949 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Окончил Школу-студию при МХАТ (1972). После раздела театра работал во МХАТе имени А. П. Чехова (до 2003 года). Был одним из ведущих утреннего телеканала «Доброе утро» на Первом канале.
В кино с 1963 года. Известные киноработы: "Перелётные птицы", "Наживка для ангела", "Мститель", "Военная разведка", "Северный фронт", "Высший пилотаж". Народный артист Российской Федерации. Лауреат Государственной премии СССР (1985, за участие в фильме «Берег»).
Жена — актриса, заведующая труппой МХАТа (1991—2001) Татьяна Бронзова.