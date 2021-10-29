Очереди на вакцинацию, новый глава минцифры области и музыка из под кулака - главное в номере "Областной газеты" за 29 октября

Доброе утро, дорогие читатели! Свежий номер "Областной газеты" богат на интересные материалы.

После того, как в СМИ и соцсетях появились сообщения о переполненных пунктах вакцинации от коронавируса в торговых центрах, наши журналисты решили пообщаться с теми, кто соглашается стоять в очередях по несколько часов. Кроме этого коллеги дозвонились до главврачей больниц в разных муниципалитетах - как оказалось, из-за того что в территориях области ажиотаж меньше, некоторые жители Екатеринбурга приезжают ставить прививку к ним.

Вчера правительство области одобрило проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Любопытно, что доходная и расходная часть бюджета на 2022 год в этом законопроекте оказалась выше, чем в законе о бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. А дефицит региональные власти по сравнению с 2021 годом планируют уменьшить в четыре раза.

Спустя месяц работы впервые с представителями СМИ встретился министр цифрового развития и связи области Михаил Пономарьков. Он рассказал о том, почему дважды заявлялся на конкурс по отбору кандидатов на пост главы ведомства и что планирует делать с жалобами на неудобство сервиса "Госуслуги".

«Ночная полиция» - так называют вневедомственную охрану, сотрудники которой отмечают сегодня профессиональный праздник. Накануне профессионального праздника журналисты «ОГ» побывали в подразделениях управления вневедомственной охраны Свердловской области и узнали, что изменилось за 69 лет в её работе, а что осталось незыблемым.

Между тем, в Нидерландах состоялась мировая премьера «от уральцев», созданная для редкостного фландрского исполина – карильона. Екатеринбурженка Ольга Викторова по заказу голландцев сочинила пьесу «Рублёв и Рембрандт» для карильона с оркестром, а продирижировал пьесу её супруг - Дмитрий Лисс. Инструмент - крайне необычный. На клавиатуре карильона играют кулаками. А колокола способны залить пространство звуком. По ссылке - не только разговор с уральскими музыкантами, но и фрагмент необычного музыкального произведения.