У начальника Уральского таможенного управления появился новый заместитель из Челябинска

В таможенных органах Андрей Максимов работает более 20 лет. Фото: Челябинская таможня

Заместителем начальника Уральского таможенного управления по работе с личным составом стал генерал-майор таможенной службы Андрей Максимов, ранее возглавлявший Челябинскую таможню.

Приказом руководителя ФТС России Владимира Булавина от 26 октября 2021 года № 2900-К генерал-майор таможенной службы Андрей Максимов с 1 ноября 2021 года приступит к исполнению обязанностей заместителя начальника Уральского таможенного управления - начальника службы.

Досье

Андрей Максимов родился 19 января 1962 года в Челябинске. В 1996 году окончил Челябинский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Службу в таможенных органах начал в 1991 году инспектором грузового отдела, в 1993-м назначен начальником отдела таможенного оформления, затем заместителем начальника Челябинской таможни. В 1997–2003 годах занимал должность начальника Челябинской таможни, был первым заместителем начальника Приволжского таможенного управления – начальником службы организации таможенного контроля. В 2004 году возглавил Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и военными органами Челябинской области. С 2011 года возобновил службу в таможенных органах, в июне 2014 года вновь стал руководителем Челябинской таможни.

За успешную организацию мероприятий по предотвращению контрабанды награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ведомственными знаками отличия. Автор научных публикаций по проблемам и основам работы таможенных органов. Кандидат педагогических наук. Женат, воспитал двоих детей.