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Общество
29 октября 2021, 12:17

В Екатеринбурге изъяли более 2 тысяч пар немаркированной обуви

обувь

Законность ввоза товара на территорию России предприниматели не смогли подтвердить. Фото: пресс-служба УТУ.

В уральской столице из незаконного оборота изъяли более 2 тысяч пар немаркированной обуви. Товар был обнаружен на одной из оптовых баз города.

Соответствующий рейд проводился сотрудниками Уральской оперативной и Екатеринбургской таможен совместно с представителями Роспотребнадзора. В результате было выявлено свыше 2 076 пар обуви без специальных идентификационных знаков.

"В нескольких павильонах на продажу была выставлена обувь различных производителей без обязательной маркировки. Законность ввоза товара на территорию России предприниматели не смогли подтвердить", - рассказали в пресс-службе УТУ. Там также отметили, что сейчас обувь изъята и арестована.

В отношении владельцев торговых точек возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ (Продажа товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Предпринимателям грозят штрафы и конфискация незаконной обуви.

Ранее в одном из магазинов столицы Урала пресекли реализацию контрафактной одежды и обуви товарных знаков "Adidas" и "Nike". В торговой точке таможенники обнаружили 2 тысячи единиц такого товара.

Областная газета Свердловской области

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