В Свердловской области выплаты по 50 тысяч получат 243 блокадника Ленинграда

Единовременная выплата носит беззаявительный характер и для её установления не требуется обращений или подачи заявлений в ПФР. Фото: Алексей Кунилов.

243 жителя Свердловской области получат единовременную выплату к 80-й годовщине открытия Дороги жизни. По 50 тысяч рублей перечислят гражданам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Деньги перечислят на карту, вкладной счёт или через доставочные организации - в зависимости от того, каким способом свердловчанин обычно получает пенсию. Произойдёт это в ноябре, сообщает пресс-служба регионального ОПФР.

Отмечается, что пенсионеры силовых ведомств и бывшие судьи получат по 50 тыс. рублей вместе с выплатой пенсии органами, осуществляющими пенсионное обеспечение. При этом тем, кто получает сразу две пенсии, выплата будет перечислена Пенсионным фондом.

Единовременная выплата носит беззаявительный характер, и для её установления не требуется обращений или подачи заявлений в ПФР.

Интересующие вопросы можно задать специалистам Отделения ПФР по Свердловской области по номеру: (343) 257-74-02. Телефон горячей линии: 8 (800) 600-03-89 (звонок бесплатный).

Напомним, что с предложением о выплатах выступил Президент России Владимир Путин. Это произошло в сентябре этого года на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В этот же день был подписан соответствующий указ. Российский лидер отмечал, что поддержка блокадников является священным нравственным долгом всех россиян. Позже стало известно, что на выплаты направят 3,9 млрд рублей.