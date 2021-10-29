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Общество
29 октября 2021, 13:40

В Свердловской области выплаты по 50 тысяч получат 243 блокадника Ленинграда

ветераны

Единовременная выплата носит беззаявительный характер и для её установления не требуется обращений или подачи заявлений в ПФР. Фото: Алексей Кунилов.

243 жителя Свердловской области получат единовременную выплату к 80-й годовщине открытия Дороги жизни. По 50 тысяч рублей перечислят гражданам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Деньги перечислят на карту, вкладной счёт или через доставочные организации - в зависимости от того, каким способом свердловчанин обычно получает пенсию. Произойдёт это в ноябре, сообщает пресс-служба регионального ОПФР.

Отмечается, что пенсионеры силовых ведомств и бывшие судьи получат по 50 тыс. рублей вместе с выплатой пенсии органами, осуществляющими пенсионное обеспечение. При этом тем, кто получает сразу две пенсии, выплата будет перечислена Пенсионным фондом.

Единовременная выплата носит беззаявительный характер, и для её установления не требуется обращений или подачи заявлений в ПФР.

Интересующие вопросы можно задать специалистам Отделения ПФР по Свердловской области по номеру: (343) 257-74-02. Телефон горячей линии: 8 (800) 600-03-89 (звонок бесплатный).

Напомним, что с предложением о выплатах выступил Президент России Владимир Путин. Это произошло в сентябре этого года на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В этот же день был подписан соответствующий указ. Российский лидер отмечал, что поддержка блокадников является священным нравственным долгом всех россиян. Позже стало известно, что на выплаты направят 3,9 млрд рублей.

Областная газета Свердловской области

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