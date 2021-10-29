В Свердловской области в три раза сократилось количество фальшивых купюр

В Свердловской области по-прежнему большее количество поддельных купюр составляют банкноты номиналом 5000 рублей. Фото: Павел Ворожцов.

За девять месяцев в Свердловской области Центробанк выявил 515 фальшивых банкнот на сумму около 2,5 млн рублей. Это на треть меньше аналогичного периода прошлого года.

По данным пресс-службы Уральского ГУ Банка России, 91% от всего количества фальшивых купюр по-прежнему составляют пятитысячные банкноты. Отмечается, что это на 30% меньше, чем за прошлый период 2020 года (471 банкнота).

Количество фальшивых купюр номиналам 1000 рублей сократились в два раза (31 штука). Также выявлены подделанные 2000 рублей и 500 рублей – три и четыре купюры соответственно. Полную информацию о признаках подлинности денежных знаков можно найти на сайте ЦБ РФ.

Напомним, за I квартал 2020 года в регионе из оборота было изъято 154 поддельные купюры на сумму около 700 тыс. рублей. За II квартал – 100 таких купюр (430 тыс. рублей), за III квартал – 488 на сумму около 2,3 млн рублей.