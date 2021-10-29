В Нижнем Тагиле изъяли незаконную табачную продукцию на 10 млн рублей

Изъятый товар направлен в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по региону. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

В Нижнем Тагиле оперативники ФСБ и сотрудники ОМОН территориального управления Росгвардии пресекли деятельность преступной группы. Во время обыска на одном из складских помещений была обнаружена контрафактная табачная и алкогольная продукция.

По данным пресс-службы Управления Росгвардии по Свердловской области, со склада изъято более 95 тысяч пачек немаркированной табачной продукции стоимостью свыше 10 млн рублей. Там же найдено 599 ёмкостей по 100 мл с контрафактной спиртосодержащей жидкостью.

Организаторы группы задержаны. Изъятый товар направлен в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по региону. По результатам соответствующих экспертиз будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в Екатеринбурге из незаконного оборота изъяли более 2 тысяч пар немаркированной обуви. Товар был обнаружен на одной из оптовых баз города.

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