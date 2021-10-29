В Свердловской области открылся второй из 14 карбоновых полигонов РФ

В России это второй такой полигон. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В Свердловской области открылся первый карбоновый полигон «Урал-Карбон». Оборудование для мониторинга парниковых газов на площадке Коуровской обсерватории УрФУ представили советнику главы Минобрнауки России Антону Шашкину.

По данным министерства, объект уникален благодаря специфике территории региона. «На Урале много таёжных лесов, резервирующих сток углерода из атмосферы, а также промышленных предприятий, заинтересованных в экологическом благополучии и скорейшем запуске карбоновых ферм», – говорится на сайте Правительства РФ.

В России это второй такой полигон. Первый появился в августе на озере Кучак (Тюменская область). До конца года планируется открытие ещё двух – в Геленджике и Калининграде. Всего в разных регионах страны появится 14 площадок.

По словам зампредседателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, помимо открытия полигона ведётся работа по подготовке кадров – в вузах стартовали дополнительные образовательные программы. Специалисты свердловского полигона также их пройдут. Кроме того, они будут работать в тесном взаимодействии с НОЦ мирового уровня, учёными из ведущих уральских вузов и предприятиями.

«Это позволит достичь синергии и максимально эффективного результата», – заявил он.

Ранее в Ботаническом саду Уральского федерального университета представили растения, которые могут стать частью карбонового полигона в Свердловской области. Подробнее об этом читайте тут.