Темы дня

Общество
29 октября 2021, 16:31

В Свердловской области открылся второй из 14 карбоновых полигонов РФ

карбоновый полигон «Урал-Карбон»

В России это второй такой полигон. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В Свердловской области открылся первый карбоновый полигон «Урал-Карбон». Оборудование для мониторинга парниковых газов на площадке Коуровской обсерватории УрФУ представили советнику главы Минобрнауки России Антону Шашкину.

По данным министерства, объект уникален благодаря специфике территории региона. «На Урале много таёжных лесов, резервирующих сток углерода из атмосферы, а также промышленных предприятий, заинтересованных в экологическом благополучии и скорейшем запуске карбоновых ферм», – говорится на сайте Правительства РФ.

В России это второй такой полигон. Первый появился в августе на озере Кучак (Тюменская область). До конца года планируется открытие ещё двух – в Геленджике и Калининграде. Всего в разных регионах страны появится 14 площадок.

По словам зампредседателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, помимо открытия полигона ведётся работа по подготовке кадров – в вузах стартовали дополнительные образовательные программы. Специалисты свердловского полигона также их пройдут. Кроме того, они будут работать в тесном взаимодействии с НОЦ мирового уровня, учёными из ведущих уральских вузов и предприятиями.

«Это позволит достичь синергии и максимально эффективного результата», – заявил он.

Ранее в Ботаническом саду Уральского федерального университета представили растения, которые могут стать частью карбонового полигона в Свердловской области. Подробнее об этом читайте тут.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.10.2021, 17:03 / Общество
Борис Лозовский больше не будет руководителем образовательной программы "Журналистика" в УрФУ
29.10.2021, 16:31 / Общество
В Свердловской области открылся второй из 14 карбоновых полигонов РФ
29.10.2021, 16:09 / Общество
На мусорном полигоне Богдановича ввели карантин из-за африканской чумы свиней
29.10.2021, 15:51 / Общество
В Нижнем Тагиле изъяли незаконную табачную продукцию на 10 млн рублей
29.10.2021, 15:36 / Общество
Из Кольцово на осенне-зимний сезон открыты рейсы в 15 стран