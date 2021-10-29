На мусорном полигоне Богдановича ввели карантин из-за африканской чумы свиней

Там идут работы по ликвидации вспышки африканской чумы свиней. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области расширяют зону карантина из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). В этот раз его действие распространили на мусорный полигон в Богдановиче.

Об этом сообщается в распоряжении, подписанном исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым. Документ опубликован на региональном официальном интернет-портале правовой информации.

В зоне действия карантина запрещается посещение территории посторонними лицами, кроме тех, кто выполняет производственные операции, и специалистов, которые ликвидируют очаг. Также на полигон запрещён въезд и выезд транспорта, за исключением машин, задействованных в устранении вспышки АЧС.

В радиусе 20 км, в границах Богдановичского и Сухоложского районов, устанавливается зона угрозы. Здесь нельзя вывозить свиней, продавать продукты свиноводства, проводить ярмарки и заниматься охотой.

Также, помимо расширения зоны карантина, увеличили количество хозяйств, в которых изымут свиней. Это коснётся следующих адресов:

Камышловский район, пос. Восточный, ул. Комарова, д. 15;

г. Первоуральск, д. Старые Решёты;

г. Камышлов, ул. Урицкого, д.16Б;

г. Екатеринбург, ул. Елизаветинское шоссе, д.19.

Ранее "Областная газета" писала, что режим ЧС из-за африканской чумы свиней введён в пяти свердловских муниципалитетах. Речь идёт о Камышловском районе, Камышловском ГО, ГО Богданович, Сухой Лог и Пышминском ГО. Также два очага выявили в Нижнем Тагиле. Один из двух был выявлен в одном из подсобных хозяйств в селе Калиновском - там три животных заразились африканской чумой свиней. На поражённой территории - в личном хозяйстве гражданина Савина и в радиусе 20 км от него начали изымать свиней.

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