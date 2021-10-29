С июля 2022 года россияне смогут оформить электронные дубликаты 19 видов документов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень документов, на которые россияне смогут оформить электронные дубликаты. Такая возможность появится в МФЦ с 1 июля 2022 года.
Согласно документу, опубликованному на сайте Правительства, всего в список вошли 19 документов:
- военный билет;
- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
- свидетельство об усыновлении;
- документы о трудовой деятельности, трудовом стаже гражданина, а также документы, оформленные по результатам расследования несчастного случая на производстве;
- документы об образовании, в том числе полученные за пределами России;
- документы об образовании и (или) о квалификации, об учёных степенях и учёных званиях, выдаваемые военными образовательными организациями;
- документы, содержащие исторические сведения о месте проживания гражданина (до 2015 года включительно);
- документы со сведениями о расходах гражданина и членов его семьи и являющиеся основанием для назначения в отношении гражданина и его членов семьи субсидий и льгот, пенсий, пособий;
- сведения о доходах;
- документы, выданные гражданам в ходе гражданского или административного судопроизводства;
- документы о госнаградах;
- справки об инвалидности, выданные за пределами РФ;
- справки, заключения и иные документы, выдаваемые медицинскими организациями;
- удостоверения и документы, подтверждающие право на получение соцподдержки;
- данные о факте обучения (двух типов);
- сведения о прохождения заявителем или членами его семьи лечения дольше 3 месяцев, вследствие чего временно невозможно осуществлять трудовую деятельность;
- сведения о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы по призыву;
- данные о размере единовременного пособия при увольнении с военной службы.
При этом процедура оформления электронных дубликатов происходит следующим образом: сотрудник МФЦ отсканирует нужный документ, заверит его электронной цифровой подписью и вернёт владельцу, после чего в течение часа электронный дубликат появится в личном кабинете на портале Госуслуг. Такая мера позволит гражданам не предъявлять оригинал документа при последующем обращении в МФЦ.
Электронные дубликаты документов и сведения об их создании будут бессрочно храниться на портале Госуслуг.
Читайте также:
Утверждён стандарт организации работы в свердловских МФЦ.