С июля 2022 года россияне смогут оформить электронные дубликаты 19 видов документов

Такая возможность появится в МФЦ с 1 июля 2022 года. Фото: Павел Ворожцов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень документов, на которые россияне смогут оформить электронные дубликаты. Такая возможность появится в МФЦ с 1 июля 2022 года.

Согласно документу, опубликованному на сайте Правительства, всего в список вошли 19 документов:

военный билет;

свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;

свидетельство об усыновлении;

документы о трудовой деятельности, трудовом стаже гражданина, а также документы, оформленные по результатам расследования несчастного случая на производстве;

документы об образовании, в том числе полученные за пределами России;

документы об образовании и (или) о квалификации, об учёных степенях и учёных званиях, выдаваемые военными образовательными организациями;

документы, содержащие исторические сведения о месте проживания гражданина (до 2015 года включительно);

документы со сведениями о расходах гражданина и членов его семьи и являющиеся основанием для назначения в отношении гражданина и его членов семьи субсидий и льгот, пенсий, пособий;

сведения о доходах;

документы, выданные гражданам в ходе гражданского или административного судопроизводства;

документы о госнаградах;

справки об инвалидности, выданные за пределами РФ;

справки, заключения и иные документы, выдаваемые медицинскими организациями;

удостоверения и документы, подтверждающие право на получение соцподдержки;

данные о факте обучения (двух типов);

сведения о прохождения заявителем или членами его семьи лечения дольше 3 месяцев, вследствие чего временно невозможно осуществлять трудовую деятельность;

сведения о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы по призыву;

данные о размере единовременного пособия при увольнении с военной службы.

При этом процедура оформления электронных дубликатов происходит следующим образом: сотрудник МФЦ отсканирует нужный документ, заверит его электронной цифровой подписью и вернёт владельцу, после чего в течение часа электронный дубликат появится в личном кабинете на портале Госуслуг. Такая мера позволит гражданам не предъявлять оригинал документа при последующем обращении в МФЦ.

Электронные дубликаты документов и сведения об их создании будут бессрочно храниться на портале Госуслуг.

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