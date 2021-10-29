Стали известны имена лауреатов премии имени Татищева и де Геннина в 2021 году

Награда является символом общественного признания вклада в развитие уральской столицы. Фото: Алексей Кунилов.

Названы новые лауреаты премии имени Татищева и де Геннина. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Всего премий "за работы, внёсшие значительный вклад в социально-экономическое развитие уральской столицы" удостоены 16 человек. В пресс-службе мэрии уточнили "Облгазете", что торжественная церемония вручения наград традиционно пройдёт в исторический день города - 18 ноября.

1. В номинации «За заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины» премия присуждена за работу «Разработка инновационных методов профилактики, диагностики, лечения инфекционных и соматических заболеваний на основе комплексного системного изучения механизмов развития воспаления»:

главврачу ГАУЗ СО «Клинико-диагностический центр город Екатеринбург», заведующему лабораторией иммунопатофизиологии ИИФ УрО РАН, доктору медицинских наук, профессору, заслуженному врачу РФ Якову Бейкину ;

; заведующему лабораторией иммунологии воспаления ИИФ УрО РАН, доктору медицинских наук, профессору Евгению Гусеву ;

; заведующей лабораторией клинической иммунологии ГАУЗ СО «Клинико-диагностический центр город Екатеринбург», старшему научному сотруднику ИИФ УрО РАН, доктору биологических наук Юлии Лагеревой ;

; главному научному сотруднику лаборатории иммунофизиологии и иммунофармакологии ИИФ УрО РАН, доктору медицинских наук, профессору Маргарите Черешневой ;

; научному руководителю ИИФ УрО РАН, доктору медицинских наук, профессору, академику Российской академии наук Валерию Черешневу ;

; заведующему лабораторией иммунофизиологии и иммунофармакологии ИИФ УрО РАН, доктору медицинских наук, профессору, члену-корреспонденту Российской академии наук Борису Юшкову.

2. В номинации «За заслуги в области образования, культуры и искусства» премия присуждена за реализацию проекта «Детская академия изобретательства»:

проректору по научно-методической работе и академическому взаимодействию, директору центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ФГБОУ ВО «УрГПУ», кандидату педагогических наук Марине Бывшевой ;

; начальнику отдела функционирования и содержания дошкольного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей Департамента образования администрации Екатеринбурга Наталье Ведерниковой ;

; директору Института педагогики и психологии детства, заведующему кафедрой теории и методики воспитания культуры творчества ФГБОУ ВО «УрГПУ», доктору педагогических наук, профессору Сергею Новосёлову;

Кроме того, за проект «Создание на базе МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств» культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» премия присуждена: директору данного учреждения Никите Корытину.

3. В номинации «За заслуги в области архитектуры и строительства» за реализацию проекта «Деловой центр (штаб-квартира Русской медной компании) (улица Горького, 57)» премии удостоены:

директор ООО Группы компаний «А1» Алексей Байда ;

; главный архитектор проекта ООО «Проектная мастерская «ВОСТОКПРОЕКТ» Людмила Беспалова ;

; главный инженер проекта ООО «Проектная мастерская «ВОСТОКПРОЕКТ» Владимир Князев ;

; директор ООО «Строительная корпорация ДАЙМОНД БИЛДИНГ» Александр Кульков ;

; старший исполнительный партнёр и руководитель службы дизайна британского архитектурного бюро Foster + Partners, автор проекта Фокс Люк ;

; главный конструктор ООО «Проектная мастерская «ВОСТОКПРОЕКТ» Василий Третьяков.

Напомним, памятная медаль и премия была учреждена в 1998 году. На лицевой стороне медали изображён парный портрет основателей столицы Урала, на обратной - контур здания администрации и слова «Во славу и пользу родного города».

Добавим, в прошлом году среди награждённых были бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий и гендиректор УГМК Андрей Козицын. С полным списком можно ознакомиться тут.