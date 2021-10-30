На 90-м году жизни скончался легендарный советский диктор Игорь Кириллов

Именно Игорь Кириллов сообщил телезрителям СССР в октябре 1957 года о запуске первого искусственного спутника Земли и о полете Юрия Гагарина в 1961 году. Фото: пресс-служба Кремля.

В возрасте 89 лет скончался народный артист СССР, советский и российский диктор Игорь Кириллов. Причиной смерти стали хронические возрастные заболевания.

О смерти диктора сообщили в эфире Первого канала.

"Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. Образ Игоря Кириллова мгновенно возникает перед глазами при упоминании слова "диктор". Он стал, пожалуй, самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения. С интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать", - сказал ведущий телеканала.

Игорь Кириллов родился в Москве 14 сентября 1932 года. Поступил во ВГИК, но ушёл после окончания первого курса. Однако в 1955 году он окончил Высшее театральное училище им. Щепкина. Следующие два года он был актёром Московского театра драмы и комедии (Театр на Таганке).

С 1957 года он работал в Шабловском телецентре. Именно Игорь Кириллов сообщил телезрителям СССР в октябре 1957 года о запуске первого искусственного спутника Земли и о полете Юрия Гагарина в 1961 году. Более 20 лет Игорь Кириллов работал диктором программы "Вести".

В 1968 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1982 году стал народным артистом РСФСР, а в 1988 году - народным артистом СССР.