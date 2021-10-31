В екатеринбургском ЦПКиО им. Маяковского закрыли все аттракционы до 8 ноября

При этом парк будет круглосуточно открыт для прогулок. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбургском парке Маяковского закрыли все аттракционы на период нерабочих дней. Также отменяется празднование Хэллоуина в Замке призраков.

Об этом сообщается в группе ЦПКиО в соцсети "ВКонтакте".

"В связи с указом об ужесточении антиковидного режима в Свердловской области парк Маяковского вынужден отменить мероприятия запланированные на празднование Хэллоуина", - говорится в посте.

Также с 30 октября по 7 ноября не будут работать все аттракционы. Работу продолжат только киоски с едой на вынос.

При этом парк будет круглосуточно открыт для прогулок.

Напомним, что со вчерашнего дня в регионе начала действовать система с допуском по QR-кодам в ТЦ, рестораны, кафе, а также в другие досугово-развлекательные и культурные учреждения.