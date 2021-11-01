В департаменте информполитики Свердловской области второй раз за две недели сменился и.о. директора

Сейчас обязанности директора департамента исполняет заместитель главы Юлия Алексеева. Фото: Галина Соловьёва.

В департаменте информационной политики Свердловской области снова сменился исполняющий обязанности директора. Смена и.о. происходит уже второй раз за две недели.

Сейчас обязанности директора департамента исполняет заместитель главы Юлия Алексеева - об этом она рассказала "Областной газете" сама. Информация о причинах перестановок в департаменте не разглашается.

Напомним, 21 октября "ОГ" писала, что директор департамента информполитики региона Юлия Хусаинова ушла в отпуск, срок не уточняется. Исполняющим обязанности главы ДИПа стал заместитель директора Сергей Симаков.

Юлия Хусаинова официально вступила в должность директора департамента информполитики региона 15 декабря 2020 года. Юлия - уроженка Тюменской области. В Свердловскую область она переехала в 2016 году. С февраля 2018 года работала помощником губернатора региона.

К слову, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также ушёл в отпуск 18 октября и пробудет в нём до 11 ноября.

Отметим, что департамент информполитики отвечает за освещение деятельности губернатора и правительства Свердловской области и взаимодействие органов власти со СМИ.