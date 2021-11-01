О чём говорил Владимир Путин на саммите «Группы двадцати»?

В течение двух дней – 30–31 октября под итальянским председательством проходил саммит «Группы двадцати». Фото: kremlin.ru

В течение двух дней – 30–31 октября под итальянским председательством проходил саммит «Группы двадцати». Темой первого дня стала «Мировая экономика и глобальное здравоохранение», а второго – «Изменение климата и окружающая среда». Президент России Владимир Путин принял участие в режиме видеоконференции в обеих дискуссиях. Мы выбрали пять главных заявлений российского лидера.

* Бюджет России будет профицитным. Владимир Путин отметил, что в России в 2020 году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, а также системы здравоохранения, дефицит бюджета увеличился до четырёх процентов ВВП, что позволило «в том числе добиться восстановления рынка труда».

– В текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным. Мы не только добились этого, но ужесточили и денежно-кредитную политику, – сообщил Владимир Путин.

* Признание сертификатов о вакцинации. Российский лидер также обратил внимание, что, несмотря на решения «Группы двадцати», многие нуждающиеся страны не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса и иным жизненно важным ресурсам. По мнению Президента России, это происходит «в том числе из-за недобросовестной конкуренции, протекционизма и неготовности ряда государств к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов».

– Предлагаем поручить министерствам здравоохранения государств «двадцатки» проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов, – призвал Владимир Путин.

Также глава государства призвал ВОЗ ускорить процесс оценки качества, безопасности и эффективности новых вакцин и препаратов.

* Предлагаем «Спутник Лайт». Президент напомнил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19 – «Спутник V». Препарат демонстрирует высокую безопасность и эффективность и уже одобрен в 70 странах мира с общим населением свыше четырёх миллиардов человек.

– Помимо двухкомпонентной вакцины «Спутник V», в России создан и активно применяется однокомпонентный препарат «Спутник Лайт», который может использоваться в том числе для повышения эффективности других вакцин, – сказал Владимир Путин.

* В России температура растёт быстрее. Глава государства также подчеркнул, что Россия испытала на себе негативные последствия глобального потепления. Так, страна столкнулась с опустыниванием и эрозией почв. Особенную тревогу вызывает таяние вечной мерзлоты, на которую приходится заметная часть территории РФ.

– Среднегодовая температура в России растёт быстрее общемировой более чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась почти на полградуса. В Арктике скорость потепления ещё выше, – подчеркнул глава государства.

* Углеродная нейтральность – не позднее 2060 года. По словам президента, Россия активно участвует в международных усилиях по сохранению климата и высокими темпами развивает низкоуглеродную энергетику. Сегодня доля безуглеродных источников энергии в России (АЭС, ГЭС и др) – 40 процентов, а с учётом природного газа – 86 процентов. Это один из лучших показателей в мире.

– Недавно мы приняли решение о реализации новой программы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года. Эта программа станет важным элементом достижения поставленной цели: обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года. И мы публично объявили о том, что берём на себя такое обязательство, – резюмировал Владимир Путин.