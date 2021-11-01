Владимир Путин поздравил работников ФССП с профессиональным праздником

Как сказал глава государства, ФССП уже многие годы вносит весомый вклад в укрепление правосудия в России и обеспечение конституционных прав граждан. Фото: пресс-служба Кремля.

В России 1 ноября отмечается День судебного пристава. С профессиональным праздником работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов поздравил Президент РФ Владимир Путин.

Как сказал глава государства, ФССП уже многие годы вносит весомый вклад в укрепление правосудия в России и обеспечение конституционных прав граждан.

"Верность долгу, строгое следование принципам законности и справедливости всегда остаются главными, ключевыми приоритетами вашей работы, ведь своевременное и беспристрастное исполнение судебных решений является одним из важнейших условий укрепления правового государства", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Он пожелал работникам и ветеранам ФССП успехов и всего самого доброго.

Также сотрудников Федеральной службы судебных приставов поздравил с праздником губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его словам, в 2021 году в консолидированный бюджет взыскано 6,3 млрд рублей. Кроме того, ФССП завершила около 1,2 млн исполнительных производств.

"Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области проявляют высокий профессионализм, уверенно и чётко решают поставленные перед ними задачи. В 2020 году судебные приставы восстановили права 14,9 тысячи уральцев, взыскали в пользу работников более 300 миллионов рублей задолженности по за-работной плате", - сказано в тексте поздравления, опубликованного в номере "Областной газеты" за 30 октября.