Публикуем список ярмарок в Свердловской области на 4-7 ноября

Ярмарка на главной площади уральской столицы, которая значится в списках, не состоится. Фото: Галина Соловьёва.

В ближайшие праздничные и выходные дни, с 4 по 7 ноября включительно, жители Свердловской области смогут посетить универсальные и сельскохозяйственные ярмарки. Публикуем список площадок.

Торговые ряды планируется развернуть в 18 муниципалитетах региона:

Арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (6 ноября с 9:00 до 18:00);

– универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (6 ноября с 9:00 до 18:00); Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; на ул. Санаторной, 3; пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00);

– универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; на ул. Санаторной, 3; пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00); Ирбит – универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00);

– универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00); Качканар – универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (5-7 ноября);

– универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (5-7 ноября); Кировград – сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" неподалёку от здания по ул. Свердлова, 53а (6 ноября с 9:00-17:00);

– сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" неподалёку от здания по ул. Свердлова, 53а (6 ноября с 9:00-17:00); п. Левиха – сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" у дома № 12 ул. Куйбышева (6 ноября с 9:00-15:00);

– сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" у дома № 12 ул. Куйбышева (6 ноября с 9:00-15:00); Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (еженедельно со вторника по воскресенье);

– универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (еженедельно со вторника по воскресенье); Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. Каляева, 33 (6 ноября) и в сквере у дома №18 по ул. Ленина – сельскохозяйственная ярмарка "День народного единства" (4 ноября);

– универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. Каляева, 33 (6 ноября) и в сквере у дома №18 по ул. Ленина – сельскохозяйственная ярмарка "День народного единства" (4 ноября); Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (по декабрь);

– универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (по декабрь); Кушва – универсальная ярмарка на ул. Союзов и ул. Станционной (4-7 ноября);

– универсальная ярмарка на ул. Союзов и ул. Станционной (4-7 ноября); Нижний Тагил – универсальная ярмарка "Для всей семьи" по Ленинградскому проспекту, 95 (4 ноября с 10:00 до 18:00);

– универсальная ярмарка "Для всей семьи" по Ленинградскому проспекту, 95 (4 ноября с 10:00 до 18:00); Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (7 ноября);

– сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (7 ноября); п. Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка "Осень-2021" на ул. Молодёжной, 1 (5-7 ноября);

– сельскохозяйственная ярмарка "Осень-2021" на ул. Молодёжной, 1 (5-7 ноября); Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (6 и 7 ноября с 9:00 до 18:00);

– универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (6 и 7 ноября с 9:00 до 18:00); село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (7 ноября с 11:00 до 15:00);

– универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (7 ноября с 11:00 до 15:00); Ревда – сельскохозяйственная ярмарка "Осень 2021" в районе дома №35 на ул. Мира (6 и 7 ноября с 8:00 до 17:00);

– сельскохозяйственная ярмарка "Осень 2021" в районе дома №35 на ул. Мира (6 и 7 ноября с 8:00 до 17:00); Талица – сельскохозяйственная ярмарка на молодёжной площади (6 ноября с 9:00 до 18:00);

– сельскохозяйственная ярмарка на молодёжной площади (6 ноября с 9:00 до 18:00); Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику, опубликованному на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка области. Так, ярмарка на главной площади уральской столицы, которая значится в списках, не состоится. Приобрести товары от фермеров можно будет 13-14 ноября.

Как ранее писала "Областная газета", ярмарка в указанные даты станет последней в сезоне. С 15 ноября площадь 1905 года будет закрыта для подготовки к возведению Ледового городка.