Верхняя Пышма получит грант Правительства РФ в размере 50 миллионов

Муниципалитет Свердловской области впервые победил в данном конкурсе. Фото: Павел Ворожцов.

Правительство России распределило 1 млрд рублей между победителями конкурса «Лучшая муниципальная практика». В этот раз гранты получат 50 муниципалитетов из 36 регионов страны.

В их числе Свердловская область, а именно Верхняя Пышма. Городу досталось 50 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, премии поддержат муниципалитеты, которые предлагают эффективные решения в важнейших сферах.

"Средства будут направлены в виде дотаций бюджетам регионов на премирование муниципальных образований, победивших в конкурсе. Помимо денежных призов лауреатов ждут знаки отличия и дипломы Правительства России, а также публикация их проектов в сборнике лучших практик, который будет выпущен по итогам конкурса", - говорится на сайте кабмина.

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проходит с 2017 года. За это время в нём приняли участие более 3,7 тыс. муниципалитетов. С 2020 года призовой фонд конкурса был увеличен с 40 млн до 1 млрд рублей, а также расширен перечень номинаций. В 2021 году в конкурсе впервые могли принять участие муниципальные округа, а количество призовых мест было увеличено с трёх до пяти в каждый номинации.

Напомним, Средний Урал впервые победил в данном конкурсе. В прошлом году «Областная газета» размышляла о том, чего не хватает уральцам для победы. Подробнее читайте тут.