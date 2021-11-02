Темы дня

Общество
2 ноября 2021, 11:03

На ледовый городок в Нижнем Тагиле готовы потратить 11,5 миллиона

ледовый городок

Основной акцент, как и в прошлом году, будет сделан на световом оформлении. Фото: документация.

В Нижнем Тагиле ищут подрядчика, который возведёт ледовый городок на Театральной площади. На праздничную площадку 2021/2022 годов из городского бюджета готовы выделить 11 млн 484 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что основной темой ледового городка станет 85-летие студии «Союзмультфильм», которое отмечается в текущем году. Тема уже использовалась для создания праздничной площадки в Первоуральске.

Как говорится в техзадании на сайте госзакупок, на Театральной площади традиционно появятся скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. Кроме того, там будут персонажи мультфильмов известной студии - герои Павла Бажова - Конёк горбунок, Шамаханская царица, хозяйка Медной горы и другие.

Помимо подготовки территории и возведения на ней городка исполнитель должен будет выполнить демонтаж по завершении праздников. Подать заявку на участие можно до 15 ноября. Сам аукцион состоится 16 ноября.

Что можно будет увидеть в ледовом городке:

Фото: документ
Фото: документ
Фото: документ

Напомним, в прошлом году ледовый городок в Нижнем Тагиле был выполнен по мотивам «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди». Потратить на него хотели больше 20 миллионов рублей.

Читайте также:

Главную площадь Екатеринбурга закроют для строительства ледового городка 15 ноября.

На сказочный ледовый город в Екатеринбурге выделят 24 миллиона: каким он будет.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.11.2021, 13:10 / Политика
Людмила Бабушкина прокомментировала предложение увеличить численность депутатов Заксобрания
02.11.2021, 12:59 / Общество
Свердловский облсуд зарегистрировал иск об отмене системы QR-кодов
02.11.2021, 12:16 / Политика
Свердловское Заксобрание поддержало законопроект о принципах организации публичной власти в регионах
02.11.2021, 12:01 / Общество
Свердловские власти направят 320 млн на поддержку аграриев, пострадавших от засухи
02.11.2021, 11:03 / Общество
На ледовый городок в Нижнем Тагиле готовы потратить 11,5 миллиона