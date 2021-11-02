Свердловские власти направят 320 млн на поддержку аграриев, пострадавших от засухи

320 млн рублей помогут минимизировать финансовые потери, которые понесли аграрии в засуху этим летом. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области на поддержку пострадавших от засухи аграриев направят 320 млн рублей. До конца года регион также надеется получить господдержку.

Из средств резервного фонда Правительства РФ свердловские власти рассчитывают получить компенсацию части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота. Соответствующие заявки и обращения уже поданы, отмечают в департаменте информполитики региона.

Отмечается, что выделенные 320 млн рублей помогут минимизировать финансовые потери, которые понесли аграрии в засуху этим летом. "За счёт поддержки будут увеличены субсидии на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока, технической и технологической модернизации, инновационного развития сельскохозпроизводства в области" - говорится в сообщении. Уточняется, что для реализации данного решения ведётся подготовка нормативной базы.

Ранее "Областная газета" писала, что минувшим летом свердловские аграрии испытывали значительные трудности в борьбе за урожай. 22 июля на территории 39 муниципалитетов Среднего Урала из-за засухи был введён режим ЧС. По существующим оценкам, сельхозтоваропроизводители потеряли почти четверть планируемых объёмов заготовки зерна, овощей, кормов для скота. По данным на начало августа, ущерб от засухи превышает 4 миллиарда рублей.

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