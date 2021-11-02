Свердловский облсуд зарегистрировал иск об отмене системы QR-кодов

Для посещения ТЦ и кафе необходимо предъявить паспорт и QR-код. Фото: Галина Соловьёва.

Житель Свердловской области решил через суд оспорить введение в регионе системы QR-кодов для посещения общественных мест. Соответствующий административный иск зарегистрирован облсудом.

По информации пресс-службы Свердловского областного суда, уральца возмутил п. 3 Указа губернатора №100-УГ от 18.03.2020 в редакции от 27.10.2021. Данный пункт устанавливает запрет на посещение мест массового скопления людей без документа удостоверяющего личность и QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19 или перенесённой болезни.

Отмечается, что дело передано в производство судье Максиму Старкову. Дата рассмотрения пока не назначена.

Ранее "Облгазета" писала, что система QR-кодов на Среднем Урале заработала в полную силу. Начиная с субботы попасть в большинство мест массового пребывания людей без документов, подтверждающих факт перенесённой болезни, вакцинации или противопоказаний к ней, не получится. Подробнее об этом читайте тут.