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Общество
2 ноября 2021, 12:59

Свердловский облсуд зарегистрировал иск об отмене системы QR-кодов

система QR-кодов

Для посещения ТЦ и кафе необходимо предъявить паспорт и QR-код. Фото: Галина Соловьёва.

Житель Свердловской области решил через суд оспорить введение в регионе системы QR-кодов для посещения общественных мест. Соответствующий административный иск зарегистрирован облсудом.

По информации пресс-службы Свердловского областного суда, уральца возмутил п. 3 Указа губернатора №100-УГ от 18.03.2020 в редакции от 27.10.2021. Данный пункт устанавливает запрет на посещение мест массового скопления людей без документа удостоверяющего личность и QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19 или перенесённой болезни.

Отмечается, что дело передано в производство судье Максиму Старкову. Дата рассмотрения пока не назначена.

Ранее "Облгазета" писала, что система QR-кодов на Среднем Урале заработала в полную силу. Начиная с субботы попасть в большинство мест массового пребывания людей без документов, подтверждающих факт перенесённой болезни, вакцинации или противопоказаний к ней, не получится. Подробнее об этом читайте тут.

Сюжет

QR-код: введение системы пропусков в Свердловской области
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Областная газета Свердловской области

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