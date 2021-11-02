Ростуризм призвал проверить кафе и отели Египта после отравления россиян

В Египте начинается высокий туристический сезон. Фото: Александр Зайцев.

После массового отравления российских туристов в четырёхзвёздочном отеле Хургады глава Ростуризма Зарина Догузова призвала проверить гостиницы и кафе Египта.

Речь об этом шла в ходе телефонного разговора с министром по туризму и древностям Арабской Республики Египет Халедом Эленани. Зарина Догузова подчеркнула, что безопасность туристов – "абсолютный приоритет".

В связи с последним инцидентом она попросила египетского коллегу инициировать совместно с санитарными службами проверки курортных отелей и заведений общественного питания. В свою очередь Эленани выразил готовность предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасного и комфортного пребывания в Египте российских туристов.

Напомним, в отеле AMC Royal Hotel в Хургаде отравились 40 россиян. Некоторым из них понадобилась госпитализация. По уточнённым данным, все туристы прошли лечение и выписаны из больницы. Их здоровью ничего не угрожает. Гостиница временно не принимает новых постояльцев. Ведётся расследование причин произошедшего.

"Почти всех российских туристов переселили в другие отели, кроме тех, кто отказался менять отель, поскольку в ближайшее время уже возвращается домой. Российские туроператоры приостановили продажу туров в AMC Royal Hotel. Туристам, которые уже приобрели туры именно в этот отель на ближайшие заезды, предлагают размещение в других гостиницах". - говорится на сайте федерального агенства по туризму.