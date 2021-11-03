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Общество
3 ноября 2021, 15:53

В Екатеринбурге выбрали подрядчика для строительства ледового городка

ледовый городок

Официальная церемония открытия новогодней площадки запланирована на 29 декабря. Фото: Владимир Мартьянов.

Власти Екатеринбурга определились с подрядной организацией, которая построит ледовый городок на площади 1905 года. Предпочтение было отдано ООО «Айс-проект 2000».

Данная компания работала над новогодней площадкой уральской столицы и в предыдущие годы. По данным сайта госзакупок, «Айс-проект 2000» готово выполнить работы за 24 млн 250 тыс. рублей, что на 100 тыс. меньше начальной (максимальной) цены контракта.

Известно, что в конкурсе также участвовало ООО «Уральский центр иноваций». Данная организация запросила 24 млн 350 тыс. рублей.

Ранее "Облгазета" писала, что темой ледового городка на сезон 2021/2022 станет "Новогоднее царство, Тридевятое государство". На площади снова поставят 50-метровую искусственную ёлку, которую украсят более 5 тысяч разноцветных лампочек. О том, каким будет городок, читайте тут.

Добавим, главную площадь Екатеринбурга закроют для строительства ледового городка 15 ноября. Официальная церемония открытия новогодней площадки запланирована на 29 декабря.

Напомним, ледовый городок 2020/2021 в столице Урала (за всё время его работы) посетили 30 тысяч человек, что в 20 раз меньше по сравнению с предыдущим разом. Уменьшение числа посетителей предположительно было связано с тем, что в городке не было горок и развлекательной программы.

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Областная газета Свердловской области

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