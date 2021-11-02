На Среднем Урале ввели дополнительные антиковидные ограничения

Власти Свердловской области ввели дополнительные меры противодействия COVID-19. Соответствующий указ подписал и.о. главы региона Алексей Шмыков.
В документе прописаны следующие изменения:
- с 8 ноября (понедельник) работодателям рекомендуется перевести на дистант всех непривитых первым компонентом сотрудников;
- с 4 ноября свердловским подросткам запрещается посещать ТЦ без родителей;
- срок, в течение которого люди могут вместо QR-кода предъявлять справку о вакцинации первым компонентом при визите в COVID-19-free-зоны — с 15 декабря, как было предусмотрено ранее, сдвинут на 1 декабря;
Кроме того, указом расширен список объектов торговли, посещение которых возможно без QR-кода или медицинских документов. В него внесены салоны оптики и ортопедические салоны.
Указ №624-УГ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации области.
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