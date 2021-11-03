Реконструкция развязки у "Калины" и "Ночь искусств" - о чём написали журналисты в номере "Областной газеты" за 3 ноября

Доброе утро, дорогие читатели! Немного о текстах в свежем номере "Областной газеты".

Спустя 20 лет сбывается мечта жителей Екатеринбурга и тех, кто едет к нам "со стороны Сибири". В Екатеринбурге наконец-то началось обновление транспортной развязки вблизи концерна "Калина". Через неё в уральскую столицу заезжают жители Асбеста, Заречного и многих других городов и посёлков. "Облгазета" вышла на руководителя масштабного проекта и выяснила все подробности.

Завтра, 4 ноября, пройдёт "Ночь искусств". Правда из-за пандемии коронавируса её пришлось перевести в виртуальный формат. Рассказываем, что ждёт участников акции.

И в традиционной рубрике "Народный врач" сегодня рассказ о заведующей амбулаторно-консультативным отделением аллергологии и иммунологии Центральной городской клинической больницы № 6 Екатеринбурга Анне Петуховой. Врач считает: если болезнь нельзя вылечить, то научить больного жить с ней и контролировать её, возможно. Отстаивая такое взаимное сотрудничество, ещё в начале 2000-х екатеринбургские аллергологи создали Школу для больных астмой.