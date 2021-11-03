Утверждён состав общественно-экспертного совета нацпроекта «Экология»

Задача общественно-экспертного совета – в постоянном режиме поддерживать мониторинг реализации федеральных проектов. Фото: Владимир Мартьянов.

Зампредседателя Правительства РФ Виктория Абрамченко утвердила состав общественно-экспертного совета национального проекта «Экология». В списках значатся 18 человек.

Исходя из документа, опубликованного на сайте кабмина, совет возглавил председатель Российского экологического общества (РГО) Рашид Исмаилов. Его заместителями стали - первый вице-президент РГО Николай Касимов и председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

В списках значатся ещё 15 человек. Среди них представители природоохранных общественных организаций, бизнес-объединений, институтов развития, научных организаций и исследовательских центров.

Известно, что совет будет обеспечивать экспертное сопровождение мероприятий нацпроекта «Экология», оказывать консультативное и научно-методическое содействие в корректировке мероприятий, повышении их эффективности.

Фото: документ

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