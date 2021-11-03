Жители Солнечного снова пожаловались на дым и запах гари

Дым и запах гари держался в микрорайоне вечером и минувшей ночью. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге жители микрорайона Солнечный вновь пожаловались на дым и запах гари. Они отмечались в вечерние и ночные часы.

В "Областную газету" поступило сразу несколько сообщений от читателей. В частности, житель Солнечного Дмитрий рассказал, что "вчера вечером было очень задымлено. Стояла сильная вонь". Он также уточнил, что сегодня дыма нет.

"Ночью был дым и запах. Сейчас уже нет ни того, ни другого", - рассказала ещё одна жительница микрорайона.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области "Облгазете" заявили, что сообщений о горении торфяника к ним не поступало. Изданию также назвали другую возможную причину. Так, по мнению нашего собеседника, дым и запах могли появиться из-за того, что жители частных домов, расположенных неподалёку от Солнечного, затопили печи. При этом безветренная погода усилила эффект.

Напомним, работы по тушению торфяников около Солнечного начались 11 октября. Площадь возгорания составляла 120 гектаров, действовало 28 очагов. На месте тушения использовалась тяжёлая техника для создания минерализованных полос. Также спасатели создали два искусственных водоёма. На территории вводился режим ЧС. Тлеющие торфяники были полностью потушены 25 октября.