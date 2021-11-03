С 2022 года Росгвардия и ФСО будут проводить закупки закрытым способом

В новом году Росгвардия начнёт проводить закупки закрытым способом. Фото: Владимир Мартьянов.

Росгвардия и Федеральная служба охраны (ФСО) вошли в перечень ведомств, чьи закупки засекречены. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вступит в силу с 1 января 2022 года. Тогда же Росгвардия и ФСО начнут применять "закрытые конкурентные способы определения поставщиков" при закупках товаров, работ или услуг.

Добавим, согласно распоряжению, закрытыми остаются закупки Минобороны, СВР и ФСБ.