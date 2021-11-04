Президент России обозначил приоритеты новой Госпрограммы вооружения до 2033 года

Совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК. Фото: сайт Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл заключительную из серии встреч с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Совещание состоялось в Сочи.

В ходе своего выступления глава государства заявил, что "сейчас особенно важно развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов", способных эффективно противодействовать потенциальным военным угрозам. Он отметил, что при создании образцов вооружения необходимо применять технологии искусственного интеллекта.

Кроме того, по словам президента, такие технологии должны активнее применяться в системах управления войсками и вооружением, в средствах связи и передачи данных. "Не менее важно внедрение технологий искусственного интеллекта при создании перспективной робототехники с повышенной степенью автономности, в обеспечении управления беспилотниками, а также глубоководными аппаратами", - передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Известно, что перечисленные приоритеты и задачи будут отражены в новой Госпрограмме вооружения до 2033 года. Разработка документов единой системы исходных данных для её формирования в Минобороны уже идёт.