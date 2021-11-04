Владимир Путин поздравил Евгения Куйвашева и свердловчан с Днём народного единства

«Приверженность многовековым традициям честного служения Отечеству – главное, великое достояние, завещанное нам предками», - заявил Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля.

4 ноября в России отмечается День народного единства. С этим праздником Президент РФ Владимир Путин поздравил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и жителей региона.

В телеграмме, направленной на имя главы Среднего Урала, Президент отметил, что в истории России было немало героических примеров гражданской сплочённости, отваги и мужества, которые проявлял наш народ во имя свободы и независимости страны.

«Приверженность этим высоким нравственным ориентирам и ценностям, многовековым традициям честного служения Отечеству – главное, великое достояние, завещанное нам предками», – цитирует Владимира Путина департамент информполитки Свердловской области.

Уральцев также поздравил премьер-министр Михаил Мишустин. Председатель Правительства напомнил, что свыше четырёх веков назад наш многонациональный народ встал на защиту Отечества. Любовь к Родине и сплочённость помогли положить конец Смутному времени.

«Сколько бы лет ни прошло – ценности, объединяющие всех нас, остаются прежними, помогают отвечать на любые вызовы, работать во имя развития и процветания России, повышения благосостояния миллионов наших граждан», – говорится в сообщении.

Ранее «Областная газета» публиковала поздравления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и председателя Заксобрания СО Людмилы Бабушкиной.

Добавим, сегодня в честь праздника пройдёт Фестиваль традиций и обычаев народов России. Он будет транслироваться, в том числе на платформе КультураУрала.рф. Кроме того, вечером в регионе в онлайн-формате стартует Всероссийская акция «Ночь искусств». Подробнее об этом мероприятии читайте тут.