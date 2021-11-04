Оперштаб опроверг информацию о нарушении режима COVID-19-free в ресторанах Екатеринбурга

В Italian Pizza и NORRA ROK без QR-кодов попасть не получится. Фото: Галина Соловьёва.

Информация о том, что в Екатеринбурге два ресторана решили отказаться от QR-кодов на входе, не подтвердилась. Об этом сообщил свердловский оперштаб.

По ранее распространённой в Интернете информации, учреждения общепита - Italian Pizza и NORRA ROK - отказались соблюдать противоэпидемический режим и проверять QR-коды у своих посетителей.

С проверкой в данные рестораны выехали контрольные группы. Однако нарушений они не выявили. В свою очередь администрации заведений назвали выпущенные ранее сообщения фейками.

"В Instagram нигде не написано, что мы пускаем гостей без QR-кодов. Все точно мы проверяем. В Instagram только было написано, что мы в прежнем режиме работаем. Прежний режим у нас до 23:00", - заявил управляющий рестораном NORRA ROK Сергей Белимов.

Администрация Italian Pizza разослала своим гостям письмо с опровержением:

Напомним, если торговые центры и точки общепита не будут соблюдать требования по проверке QR-кодов у посетителей, то в Свердловской области введут локдаун.

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