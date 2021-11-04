В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 5 ноября

В Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 19 м/с, мокрый снег и гололёд. Непогода обрушится на регион 5 ноября.
В ГУ МЧС России по региону напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности. Гражданам, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется держаться подальше от домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов.
Автовладельцев просят быть внимательнее на дорогах - важно учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать ПДД. Также водителям не стоит парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов.
Об инцидентах и необходимости оказания помощи свердловчане могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
О погоде на ближайшие выходные расскажем позже.
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Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?