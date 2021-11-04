В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 5 ноября

В период непогоды МЧС рекомендует жителям региона отказаться от походов. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 19 м/с, мокрый снег и гололёд. Непогода обрушится на регион 5 ноября.

В ГУ МЧС России по региону напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности. Гражданам, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется держаться подальше от домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов.

Автовладельцев просят быть внимательнее на дорогах - важно учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать ПДД. Также водителям не стоит парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов.

Об инцидентах и необходимости оказания помощи свердловчане могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

О погоде на ближайшие выходные расскажем позже.