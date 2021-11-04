Мощная магнитная буря накрыла Землю

Область полярных сияний над Землёй 4 ноября 2021 года по состоянию на 10 утрам по московскому времени. Фото: сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

Учёные сообщили о мощной магнитной буре на Земле. Она началась сегодня ночью.

Ожидается, что текущая магнитная буря завершится до 15:00 по мск. При этом нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться не менее 2-3 суток.

"Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября) почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня 7 (при максимальном значении 9), что соответствует магнитной буре третьего уровня по 5-балльной шкале", - говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

Кстати, магнитные бури не опасны для здоровья. Однако людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и метеозависимым всё же следует особенно следить за артериальным давлением и регулярно принимать лекарства. Иногда магнитная буря может приводить к сбоям в электрооборудовании и росту радиационной нагрузки на космические средства.

Отмечается, что сейчас на планете регистрируются одни из крупнейших в этом году полярных сияний. В их зону может попасть и Россия (в зоне северных областей). Это произойдёт если геомагнитная активность не спадёт.