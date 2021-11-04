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4 ноября 2021, 18:57

В конце недели на Среднем Урале ожидается сильный ветер

снимок с совушкой

В период непогоды МЧС рекомендует свердловчанам ограничить проведение работ на высоте и на улице, отказаться от походов. Фото: Галина Соловьёва.

Уральские синоптики дали прогноз на конец недели. Все три дня в Свердловской области ожидается сильный ветер.

По данным Уральского Гидрометцентра, в ночь на 5 ноября столбики термометров опустятся до -3...-8ºС, в горах до -13ºС. Днём же воздух прогреется до -2...+3ºС. Ветер подует западный, юго-западный 7-12 м/с, с порывами до 15-19 м/с.

В ночь на субботу будет +1...-4ºС, а на воскресенье - +2...-3ºС. В светлое время суток в оба дня ожидается 0...+5ºС. Ветер западный, юго-западный с порывами до 18 м/с. О том, какие меры безопасности необходимо соблюдать в непогоду ранее сообщало региональное ГУ МЧС.

В Екатеринбурге в пятницу днём синоптики обещают 0...+2ºС, 6 и 7 ноября - +2...+4ºС.

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Областная газета Свердловской области

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